Movimento Renova CRO-SE 2023 inscreve representantes para as eleições do Conselho

Nesta quinta-feira, 20, o Movimento Renova CRO-SE 2023, inscreveu seus representantes para o pleito do Conselho Regional. O Movimento Renova se encontra em constantes renovações de ideias e condutas. Isso porque sempre ocorrem reuniões para analisar as ideias com o objetivo de melhorar e tomar decisões em colegiado, assim como ouvir as demandas reais dos membros do CRO em seu dia a dia e com o princípio de pensar nas pessoas e não no sistema.

A renovação é salutar para toda instituição. No caso do CRO/SE já faz 11 anos que um mesmo grupo comanda o Conselho, visando sempre o sistema e esquecendo das pessoas.

“Quando falamos em pensar nas pessoas, queremos apoiar ações que melhorem a vida dos profissionais de odontologia de fato e não em prol do Sistema somente. É cortar na carne do sistema se preciso e não fazer as pessoas sangrarem”, destaca o movimento.

Dentre as propostas do Movimento Renova CRO-SE, um bom exemplo é a proposta contra a bitributação de anuidades. Atualmente, o cirurgião-dentista paga a anuidade da pessoa física e muitas vezes para conseguir um plano ou contrato de trabalho precisa abrir uma pessoa jurídica, incidindo uma nova anuidade junto ao Conselho, uma verdadeira bitributação.

Para o Movimento Renova, ‘muitos colegas não conseguem se firmar no mercado de trabalho, especialmente nos primeiros cinco anos, necessitando de ações do Conselho para inserir as pessoas de forma permanente na linda profissão que é a odontologia. Essas ações podem acontecer através de nossas propostas de descontos para os colegas até o quinto ano de formado até em construir um suporte para os profissionais de odontologia do ponto de vista contábil, administrativo e financeiro’.

Não é difícil encontrar soluções que possam ajudar as pessoas, bastando ouvir, levar o problema para discutir com a classe de forma democrática, analisar experiências exitosas sobre o tema e agir.

Outra proposta remete a criação da Sala STAR que é mais um exemplo. Imagine o odontólogo tendo um espaço de trabalho, apoio e recursos na sede do Conselho. Não é Coworking, é humanizar. Quantas vezes os profissionais se deslocam do interior do estado e até mesmo da capital e necessita de um apoio no centro da cidade?

“Visando o bem-estar e desenvolvimento das pessoas conseguimos encontrar uma proposta viável para levar qualidade à vida do profissional da odontologia”, continua.

Para o movimento é possível implantar as ideias e melhorar o CRO. “Muitas vezes me perguntam se as propostas são realmente possíveis e viáveis e digo que sim. Aliás todas as propostas do Renova são criteriosamente analisadas previamente e articuladas, mostrando como faremos e não apenas prometendo. Cortar na carne do sistema e não fazer sangrar o profissional, repito”, explana.

O Movimento Renova deverá ter uma gestão focada nas pessoas, com a extinção já em janeiro de 2024, como primeiro ato, os pagamentos de auxílios para reuniões online, auxílios embarque/desembarque, auxílio representação e diminuição drasticamente do pagamento de diárias e jetons. “Não dá para entender que as reuniões a distância sejam presenciais e as reuniões na capital sejam online”, explica.

E continua: “Não dá para entender que um (a) conselheiro (a) represente a instituição em uma formatura por exemplo e ganhe por isso e pior quando o (a) conselheiro já é concursado e é liberado do ponto para trabalhar no Conselho. Ou quando participam de evento na capital e vão mais duas pessoas acompanhando e sendo pagos pelo Conselho”, relata.

Dificilmente um grupo engessado há 11 anos em uma instituição consiga perceber que essas situações sejam imorais. Legais até são, pois uma resolução da própria instituição regional, em uma caneta, poderia acabar com a farra desses auxílios.

Com uma gestão eficaz, pode-se diminuir consideravelmente a quantidade de processos de dispensa de licitações e aumentar o poder de compra institucional.

“O movimento Renova CRO-SE se coloca como opção para os cirurgiões-dentistas, visando a verdadeira renovação de ideias e condutas. Em 6 de outubro de 2023 acontece a verdadeira festa da Odontologia Sergipana que é a Eleição. Portanto, participe da democracia odontológica sergipana e registre sua vontade de mudança com a Chapa da Renovação”destaca, Thadeu Roriz, representante do Movimento Renova CRO-SE.

Ascom – Movimento Renova CRO-SE