MP de Sergipe empossa novos Promotores de Justiça Substitutos e reforça atuação no interior do estado

Em um ato de fortalecimento institucional e renovação do compromisso com a sociedade, o Ministério Público de Sergipe (MPSE) empossou, nesta segunda-feira, 24, nove novos Promotores de Justiça Substitutos, aprovados no XXI Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva. A solenidade no Auditório Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas, no Edifício-Sede do MPSE, reuniu membros e servidores da instituição, familiares dos empossados e autoridades.

Em uma manhã simbolizada pelo espírito público coletivo e pelos sentimentos de unidade e compromisso institucional, os novos membros fizeram o juramento e foram empossados pelo Procurador-Geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto. Passam a integrar o quadro do MPSE os Promotores de Justiça Substitutos Lívia Barreto Canoves, Rodrigo Curvelo da Silva, Isabel Christina Prazeres Rodrigues, Maurício Schibuola de Carvalho, Glademir Gonçalves de França Filho, Lucas Ramos Carvalho, Gabriel Artime Suzart de Freitas, Gabriel Paraizo Dantas Braz e Victor Figueiredo Sotero.

O PGJ deu as boas-vindas aos novos integrantes e enalteceu o reforço institucional. “Hoje celebramos a coragem daqueles que se comprometem com o dever de tornar nossa sociedade mais justa e íntegra, através da atuação como Promotores de Justiça. A responsabilidade desses novos profissionais é imensa, mas confio plenamente em suas capacidades e no espírito de dedicação que os trouxe até aqui, em um concurso desafiador e exigente. Essa chegada não apenas fortalece a atuação do MP em nossa capital, mas também representa um marco importante para o interior do estado, pois sabemos que as demandas e desafios em cada região são únicos e merecem uma atenção especializada. Com essa ampliação de nossas fileiras, estou certo de que poderemos estender nossa missão de justiça, garantindo uma atuação cada vez mais abrangente e eficiente”, avaliou Machado Neto.

Durante a solenidade, os Promotores de Justiça receberam do Secretário-Geral do MPSE, Etélio de Carvalho Prado Junior, suas carteiras funcionais e os broches da instituição – em ato simbólico de início da trajetória profissional como Promotor de Justiça.

O Presidente da Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP), o Promotor de Justiça Luis Fausto Dias de Valois Santos, fez um discurso de recepção aos novos membros do MPSE. “Hoje é um dia de celebração e de felicidade. É preciso enaltecer a abertura de portas do PGJ Manoel Cabral Machado Neto para este concurso, realizado cumprindo todos os critérios necessários e importantes para a diversidade. A ASMP recebe vocês de braços abertos e ficando à disposição 24h por dia”, frisou.

Representando os empossados, a Promotora de Justiça Substituta Lívia Barreto Canoves destacou o novo desafio com o estandarte do Ministério Público. “Esse é um momento plural. É um ato de posse de mulheres, homens, pessoas negras e pessoas com deficiência, que passam a ocupar esse espaço de poder e de responsabilidade social que é fazer parte do Ministério Público. Nossa missão é servir à população e à sociedade sergipana, atuando dentro da legalidade e dos limites constitucionais, a fim de promover uma transformação social”, afirmou.

Concurso histórico

Realizado em seis etapas, o XXI Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Promotor de Justiça Substituto não só se destacou pelo alto nível técnico, mas também por assegurar a implementação da política de cotas raciais, conforme a orientação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) – sendo o primeiro concurso público no MPSE com uma comissão de heteroidentificação.

“Essa iniciativa representa o comprometimento do Ministério Público de Sergipe com a diversidade e a representatividade dentro de nossa instituição. Essa iniciativa reflete o firme propósito de construir uma sociedade mais inclusiva e justa, garantindo oportunidades iguais a todos os cidadãos, independentemente de sua origem, raça ou etnia. Temos a convicção de que a diversidade é uma riqueza que fortalece nossa atuação, permitindo uma compreensão mais ampla dos problemas enfrentados pela sociedade e possibilitando soluções mais efetivas e adequadas”, registrou o PGJ Machado Neto.

O resultado final foi homologado no último dia 14 de julho, com a primeira convocação de aprovados no dia 17 de julho.

Ministério Público de Sergipe