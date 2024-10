MP/SE EXPEDE RECOMENDAÇÃO PARA COMBATER POLUIÇÃO SONORA EM PACATUBA, BREJO GRANDE E ILHA DAS FLORES

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça de Pacatuba, que compreende os Distritos Judiciários de Brejo Grande e Ilha das Flores, expediu Recomendação para combater poluição sonora e perturbação de sossego nos Municípios mencionados.

O procedimento do MP foi provocado por diversas notícias relatando a ocorrência de barulhos ocasionados por som automotivo, motocicletas com escapamento adulterado, estabelecimentos comerciais, ou por outros meios, com abusos dos instrumentos sonoros. Essas ações afetam a saúde de crianças, idosos e pessoas com deficiência, dentre as quais estão as com transtorno do espectro autista (TEA).

O documento recomenda à 5ª Companhia Independente da Polícia Militar do Estado de Sergipe, às Delegacias de Polícia Civil dos Municípios de Pacatuba, Brejo Grande e Ilha das Flores e as Prefeituras e as Secretarias de Meio Ambiente dos municípios citados que adotem medidas administrativas com o objetivo de intensificar a fiscalização e o combate à poluição sonora.

Além disso, o MPSE pede, também, que os proprietários de motocicletas realizem a manutenção dos escapamentos e motores dos veículos, impedindo a emissão de ruídos em níveis ilegais; aos proprietários de som automotivo, ‘carretinhas’ e aparelhagem de som, que não produzam sons intoleráveis, e, aos responsáveis pelas emissoras de rádios locais, que divulguem o conteúdo da Recomendação para melhor conhecimento de toda a sociedade.

As medidas visam a garantir a dignidade dos cidadãos, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a ordem pública, assim como a saúde da população envolvida. Em caso de descumprimento, as providências judiciais e extrajudiciais cabíveis serão imediatamente adotadas.

Com informações e foto do MPE