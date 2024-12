MP ORGANIZA FORÇA-TAREFA CONTRA A PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO POR MOTOCICLETAS COM ESCAPAMENTO ADULTERADO

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça Especial de Estância, se reuniu, em audiência, com representantes da Guarda Municipal (GM), da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), da Delegacia Regional, do 6° Batalhão de Polícia Militar de Sergipe e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, todos referidos ao município de Estância, para planejar medidas e uma força-tarefa contra a perturbação de sossego causada por motocicletas com escapamento adulterado.

Durante a reunião, ficou acordado que serão realizadas operações em conjunto pela SMTT, GM e Comando do 6° BPM para conter a desordem, principalmente, nos finais de semana. Além disso, as forças públicas presentes apontaram os períodos mais críticos: dias de eventos no município, final do ano e início do verão no litoral estanciano, com o objetivo de que essa atuação seja reforçada.

Ao final da audiência, o MP de Sergipe solicitou que as forças públicas presentes encaminhem o planejamento e relatórios das operações que serão executadas.

Com informações e foto do MPE