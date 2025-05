MPC-SE DISCUTE CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO

​O Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE) solicitou nesta segunda-feira, dia 5, um planejamento formal para a convocação dos professores aprovados no concurso público de Frei Paulo. Em audiência realizada na sede do órgão, o procurador-geral do MPC-SE reuniu o prefeito Douglas Rafael Santos da Contas e representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese) para discutir a situação.

A reunião foi motivada por denúncias feitas pelo Sintese sobre irregularidades no quadro do magistério municipal, além da falta de resposta da prefeitura às requisições anteriores do Ministério Público. O procurador-geral destacou a necessidade de adequação à Constituição Federal, que determina a prioridade para servidores efetivos, limitando contratações temporárias apenas para situações excepcionais.

Durante o encontro, o Sintese apontou que, embora o concurso já esteja homologado, o número de vagas previstas no edital é insuficiente diante da quantidade de contratos temporários em vigor no município.

Logo depois dos apontamentos feitos pelo Sintese, o prefeito Douglas Rafael, que assumiu o cargo no início deste ano, alegou não ter tido tempo hábil para realizar as nomeações, mas comprometeu-se a convocar os aprovados para iniciarem as atividades no próximo semestre letivo.

O MPC-SE estabeleceu o prazo de 16 de maio para que a prefeitura apresente um cronograma oficial de nomeação dos concursados, além de informações sobre o número de cargos vagos, professores em atividade e detalhes sobre os contratos temporários em vigor.

Texto e foto: Mayusane Matsunae