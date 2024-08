MPE pede interdição do Teatro Tobias Barreto por irregularidades

Nesta quinta-feira (15), o Ministério Público Estadual (MPE) entrou com uma ação, solicitando a interdição do Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, em virtude da falta do atestado de regularidade, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM).

As informações passadas pelo MPE, várias irregularidades foram identificadas nos últimos anos, como alarmes de incêndio e sistema hidráulico inoperantes; extintores operantes, porém sem o devido suporte; saídas de emergência e sistema de iluminação deficientes. Ainda segundo o órgão, um prazo foi dado para que tudo fosse regularizado, que não foi cumprido.

A Fundação de Arte e Cultura Aperipê (Funcap), que é responsável pelo espaço, informou que, informou através de nota que até o momento, não foi notificada oficialmente sobre o pedido de interdição.

Apesar disso, o órgão reforça que está tomando as medidas cabíveis para a regularização do teatro, junto ao Corpo de Bombeiros, inclusive com uma reunião marcada com o comandante para essa sexta-feira.