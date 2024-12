MPE requer afastamento da presidente da coopertalse por irregularidades na gestão

O Ministério Público de Sergipe ingressou com uma Ação Civil Pública para afastar a presidente da Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros do Estado de Sergipe (COOPERTALSE), por graves irregularidades na aplicação de recursos públicos.

A dirigente é acusada de desviar parte dos R$ 5 milhões recebidos por meio do Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Coletivo, previsto na Emenda Constitucional 123/2022.

Segundo a denúncia, os valores foram usados para quitar dívidas da cooperativa em vez de serem integralmente destinados aos cooperados, como exige a legislação.

De acordo com o Ministério Público, mais de R$ 2,3 milhões permanecem sem repasse aos verdadeiros beneficiários, enquanto as práticas da presidente ferem os princípios de transparência e responsabilidade no uso de recursos públicos.

Além do afastamento imediao, a Promotoria exige o ressarcimento integral do valor desviado, destacando a gestão “temerária” e a violação flagrante do compromisso de garantir a gratuidade aos idosos no transporte público.

A denúncia lança luz sobre uma crise de confiança na COOPERTALSE, que deveria priorizar o bem-estar dos cooperados e o cumprimento de sua missão social.

Fonte Comunica mais Assessoria de Comunicação – foto ilustração