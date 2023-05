MPSE e Senac discutem parceria para fortalecer ações em prol de mulheres vítimas de violência doméstica

O Ministério Público de Sergipe, por meio do Centro de Apoio Operacional (CAOp) dos Direitos da Mulher, se reuniu com representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), do Sistema Fecomércio, para discutir o fortalecimento do Termo de Cooperação entre as instituições, com o objetivo de promover capacitação gratuita e inserção no mercado de trabalho de mulheres vítimas de violência doméstica ou em condição de vulnerabilidade.

A Diretora do CAOp da Mulher, Cecília Nogueira Guimarães Barreto, pontuou a necessidade de ajustes na parceria, a exemplo de organizar o fluxo de informações entre as instituições e expandir a oferta de cursos profissionalizantes para outras áreas que possam despertar o interesse das mulheres.

Um dos pontos discutidos durante a reunião foi o alcance do público-alvo da parceria. O MPSE solicitou ao Senac a divulgação antecipada do calendário programático, e da mesma forma repassar os dados quantitativos referente à adesão das vagas reservadas, para monitorar o impacto da ação conjunta.

O Senac também acrescentou que desenvolve projeto semelhante com a população LGBTQIA+, em parceria com a instituição Astra.

Além da Promotora de Justiça Cecília Barreto, a reunião contou com as presenças do Gerente da Divisão de Educação do Senac, Adalberto Trindade de Souto, e dos Assessores Jurídicos do Senac, Carla Martins Moura Silva e Rodrigo Lima Brito Aragão. O Senac vai analisar os pedidos e se comprometeu a responder o MPSE até o dia 16 de junho.

Ministério Público de Sergipe