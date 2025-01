MPSE promove reunião para tratar sobre a falta de água em Tobias Barreto

O Ministério Público de Sergipe reuniu, nesta semana, lideranças políticas de Tobias Barreto e representantes da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e da Iguá Saneamento, com o objetivo de discutir soluções para os recorrentes problemas de desabastecimento de água no município, bem como a qualidade de água que é disponibilizada para a população local.

A reunião foi conduzida pelo Promotor de Justiça de Tobias Barreto, Paulo José Francisco Alves Filho, e contou com as presenças do Procurador-Geral de Justiça, Nilzir Soares Vieira Junior, do Coordenador-Geral do MPSE, Carlos Augusto Alcantara Machado; e dos Promotores de Justiça Augusto César Resende (Assessor da Coordenadoria-Geral) e Sandro Costa (Diretor do Centro de Apoio Operacional de Proteção aos Recursos Hídricos e ao Rio São Francisco).

Durante a reunião, foram pontuados problemas crônicos e falhas no abastecimento de água do município, serviço essencial que se encontra prejudicado há anos. O Município foi representado pelo Prefeito Dilson de Agripino. Também participaram do encontro o Deputado Estadual Kaká Santos e o Presidente da Câmara Municipal de Tobias Barreto, Junior Cisneiros.

As tratativas são objeto de Ação Civil Pública ajuizada pela 2ª Promotoria de Justiça de Tobias Barreto, com o intuito de sanar os problemas. De forma acordada, as partes que participaram da reunião na sede do MPSE se comprometeram a preparar relatórios sobre a situação do abastecimento e da qualidade da água disponibilizada para a população do município, para que sejam pautados nos próximos encontros.

Além disso, a Iguá Saneamento, concessionária que passará a executar o serviço de tratamento de água e esgoto em 74 municípios sergipanos, fará uma visita ao município com o objetivo de identificar soluções para as falhas apontadas durante a reunião.

Com informações e foto do MPE