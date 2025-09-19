MPSE RECOMENDA REFORÇO NA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO DE JAPARATUBA-PIRAMBU

O Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio da Promotoria de Justiça de Japaratuba, expediu a Recomendação nº 01/2025 direcionada à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Conselho Tutelar, com medidas para assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes acolhidos no Abrigo Regional Japaratuba-Pirambu.

A iniciativa ocorreu após notícia de suposta negligência, incluindo relatos de que menores estariam ficando sozinhos na instituição e de que adolescentes retornavam desacompanhados da escola.

Entre as orientações feitas pelo MPSE estão: reforçar as escalas de cuidadores, garantindo a presença ininterrupta de profissionais; impedir deslocamentos desacompanhados de acolhidos menores de 16 anos, inclusive em trajetos escolares; revisar protocolos internos e promover treinamento de servidores para assegurar o cumprimento das diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O Conselho Tutelar de Japaratuba também foi recomendado a realizar fiscalizações periódicas no abrigo, lavrando relatórios e comunicando irregularidades ao MPSE. A Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social têm prazo de 5 dias úteis para responder sobre o acatamento e comprovar as medidas adotadas.

Com informações e foto do MPE