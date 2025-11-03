MPT de Sergipe realizará Audiência Coletiva com entidades sindicais

No dia 06/11, o MPT-SE vai promover uma manhã de diálogo entre centrais e entidades sindicais e estudantes

No mês de novembro, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) realizará uma Audiência Coletiva com a presença de centrais e entidades sindicais, estudantes e população em geral. Durante o evento serão apresentados os resultados dos projetos Sindicalismo e Diversidade, Proteção Contra Atos Antissindicais e Juventude no Mundo do Trabalho.

O evento terá como objetivo promover o diálogo social com centrais sindicais, entidades sindicais de todos os níveis e a juventude inserida ou que busca a inserção no mercado de trabalho.

“Essa é uma oportunidade de travar contato com atores sociais muito importantes. Será dada a voz e vez aos sindicatos dos trabalhadores, a entidades patronais e à sociedade civil de um modo geral. Há dois objetivos principais na audiência. Ouvir as demandas daqueles que são protagonistas na cena trabalhista em Sergipe e outro que consistirá em apresentar os primeiros resultados dos projetos do MPT-SE, de combate a condutas antissindicais, de busca de diversidade no movimento sindical e também o projeto de juventude no mundo do trabalho”, destacou o procurador do Trabalho Ricardo Carneiro, coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social (Conalis), que promove o evento por meio do Grupo de Atuação Especial Trabalhista (GAET).

A audiência será aberta ao público e acontecerá no dia 06/11, no auditório do MPT-SE (Av. Desembargador Maynard, n. 72, Bairro Cirurgia – Aracaju), a partir das 8h.

Texto e foto MPT-SE