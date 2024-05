MPT-SE inaugura sala de amamentação e faz homenagem às mães

Evento aconteceu na sede da instituição, em Aracaju

Servidoras e visitantes agora têm um espaço de acolhimento na sede do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), em Aracaju. Foi inaugurada, nesta quarta-feira (8), a sala de amamentação da unidade. O local foi pensado para servir de apoio, principalmente às lactantes, para que possam amamentar ou fazer a coleta do leite de forma tranquila e segura. A Vice-Procuradora-Chefa do MPT-SE, Clarisse Farias Malta, falou sobre a importância de entregar o espaço. “É muito difícil para a mãe, em especial no retorno ao trabalho, pós licença-maternidade. Ter uma sala como essa representa apoio, segurança e valorização da mulher trabalhadora e mãe, além de contribuir para a continuidade do aleitamento materno. Estou muito feliz em ver essa sala inaugurada e espero que ela seja realmente acolhedora para quem precisar usá-la”, destacou.

Mulheres que amamentam têm direitos garantidos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e é fundamental proporcionar, à lactante, o espaço adequado para que esse direito seja exercido. O Procurador-Chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, disse que a inauguração da sala é um passo importante para a igualdade afetiva entre trabalhadores e trabalhadoras. “Para mim, é uma honra viver, nessa gestão, um momento como esse. A partir de hoje, oficialmente, o MPT-SE não deixará de ter um ambiente de acolhimento para as mães”, ressaltou.

As servidoras Thainá Pires, que é lactante, e Adriana Seixas, que está à espera da sua primeira filha, fizeram a inauguração do espaço. “A gente passa uma vida sem ser mãe e sem perceber as minúcias da maternidade. A sala da amamentação é muito importante, porque a mãe precisa de um lugar, nem que seja para descansar um pouco, tirar o leite, respirar. Essa é uma grande conquista e com certeza vai ser muito utilizada”, comentou Adriana.

Também prestigiaram o momento os Procuradores do Trabalho Albérico Neves, Ricardo Carneiro e Adroaldo Bispo, além de servidoras e servidores, estagiárias e estagiários e terceirizadas e terceirizados. A sala de amamentação ficará à disposição das servidoras e visitantes no período de funcionamento da unidade, de segunda a sexta, das 8h às 14h.

Homenagem às mães

A manhã também foi um momento de celebrar e homenagear todas as mães da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região (PRT20). No auditório do MPT-SE aconteceu uma roda de conversa, que tratou de temas como a maternidade atípica, os obstáculos enfrentados pelas mães-solo e as dificuldades em conciliar a maternidade e a carreira.

Também foi exibido um vídeo com mensagens que os filhos enviaram para suas mães, momento de bastante emoção para todos. A servidora Marluce Moreira foi uma das homenageadas. “Foi um momento maravilhoso. Tudo feito com muito carinho e fiquei emocionada com as mensagens”, disse.

A servidora Conceição Mendonça também participou do evento e compartilhou sua experiência como mãe. “Aqui, sinto todos como se fossem meus filhos. Digo a vocês: não tenham medo da maternidade. Celebrar essa data aqui é muito maravilhoso”, finalizou Conceição.

Foto assessoria

Por Lays Millena Rocha