MPT-SE OUVE DEMANDAS DOS ARTESÃOS DE POÇO REDONDO PARA INCENTIVAR A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Transformar o empreendedorismo individualizado em economia solidária. Esse é o intuito da atuação conjunta entre Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e Universidade Federal de Sergipe (UFS), que tem promovido a escuta ativa dos artesãos poço-redondenses. No último dia 5/11, o procurador do Trabalho Adroaldo Bispo, o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, e a professora Tereza Raquel Sena, representando a UFS, se reuniram com cerca de 40 artesãos na sede do Grupo Cultural Raízes Nordestinas, em Poço Redondo.

A falta de oportunidades e de incentivo são as principais reclamações dos artesãos. Por isso, o encontro foi articulado para que as instituições pudessem discutir a criação de estratégias de impulsionamento da economia solidária, a partir da participação em feiras livres e eventos, diretamente com os profissionais. Durante a reunião, foram passadas instruções de como acessar os editais para exposição de artesanato em feiras locais e nacionais, bem como em outros eventos. Além disso, alguns artesãos tiveram a Carteira Nacional do Artesão renovadas e outros, emitidas.

De acordo com o procurador do Trabalho Adroaldo Bispo, que representou o MPT-SE na ocasião, o intuito é dar visibilidade aos produtos locais. “O Ministério Público do Trabalho entende que a circulação do que eles produzem somente no âmbito do sertão fica muito aquém do necessário para que a produção de artesanato sirva de instrumento de geração de trabalho e renda, e não como “bico”. Então, a formação dessa corrente de órgãos públicos que podem assessorar e prestar esse serviço junto com os artesãos, dentro de um pensamento associativista, trará a geração de emprego e renda e os produtos feitos por artesãos extremamente talentosos serão inseridos no mercado”, afirmou.

Além da participação dos artesãos em feiras e eventos, o artesanato produzido em Poço Redondo deve chegar a outros estados. Segundo o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, fortalecer o artesanato local é uma das prioridades do governo do Estado. “A secretaria de Estado do Trabalho busca incentivar os arranjos produtivos locais e valorizar o artesanato e economia solidária, dando oportunidades para que o talento do sergipano tenha espaço de comercialização. Não vamos medir esforços para fortalecer o trabalho dos artesãos, esclarecer e divulgar os editais que são publicados, inclusive para participação em Feiras Nacionais”, destacou.

A professora Tereza Raquel Sena, representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFS, reforçou a importância da valorização do artesanato do município. “Poço Redondo é um município com talentos, expertises e conhecimentos tradicionais em diversas áreas da arte. Reconhecer essa cultura popular e fomentar oportunidades para que ela seja mantida e perpetuada. A parceria com diversas instituições facilita a criação de eventos, ações e projetos que promovam a identificação do grupo e fortaleça o trabalho”, explicou.

Na data do encontro, os artesãos também tiveram a oportunidade de expor os produtos desenvolvidos. Dentre eles, estavam a renda de bilro, que é uma produção marcante no município, peças decorativas feitas em madeira, que vão desde imagens sacras a animais, e crochê, incluindo tapetes, bolsas e roupas. Acessórios, laços de cabelo, pano de prato e artefatos produzidos em diversos materiais, a exemplo do couro, também foram expostos.

