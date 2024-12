MPT-SE participa de palestra em alusão à Campanha Laço Branco

Atuação dos homens no combate à violência contra a mulher é tema do evento promovido pelo MPSE

“Homens pelo fim da violência contra a mulher”. Esse foi o tema da palestra promovida pelo Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio da Escola Superior (ESMP) e do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher (CAOp da Mulher). O evento, realizado no auditório do MPSE, na última sexta-feira (29), fez referência à Campanha Laço Branco, uma iniciativa que mobiliza os homens a combater a violência contra as mulheres e promover a igualdade de direitos.

A vice-procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE)), Clarisse Farias Malta, participou do evento e destacou a importância da campanha. “A luta pela igualdade de gênero é de todos, e o laço branco simboliza esse compromisso coletivo, que se faz cada vez mais necessário para que possamos construir um futuro sem violência e com mais respeito para todos. O evento vem conclamar os homens a se tornarem protagonistas no enfrentamento à violência contra a mulher, adotando uma postura ativa e responsável, na desconstrução de comportamentos que perpetuam a violência de gênero e não cometendo, tolerando ou sendo omissos diante de casos de abuso e violência”, afirmou.

A conscientização dos homens sobre a necessidade de desconstruir atitudes machistas e o chamamento ao combate à cultura de violência contra a mulher foram os principais objetivos do evento. A palestra, conduzida pelo professor de Filosofia e Sociologia da Faculdade Metropolitanas Unidas de São Paulo (FMU) e coordenador de projetos sobre violência masculina, masculinidade e sexualidade masculina, Sérgio Barbosa, promoveu uma reflexão crítica acerca da função desempenhada pelos homens na sociedade, além de apontar maneiras de superar o machismo.

Na ocasião, também foi realizado um debate sobre o tema, com a participação do delegado da Polícia Civil Gabriel Ribeiro, do defensor público Gustavo Dantas, da coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direitos Humanos da Universidade Tiradentes (Unit), Grasielle Borges, e da defensora Pública e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CDDM) da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe, Carla Caroline de Oliveira Silva.

O evento reuniu membros, servidores e estagiários do MPSE, além de autoridades e a sociedade em geral, que foram incentivados a promover atitudes mais respeitosas, contribuindo para a equidade de gênero.

Texto e foto Lays Millena Rocha