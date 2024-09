MPT-SE participa de reunião do CMDCA sobre o Programa Jovem Aprendiz

Procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga destacou importância da aprendizagem profissional

Discutir a inclusão de jovens no mercado de trabalho por meio do Programa Jovem Aprendiz é fundamental para promover o desenvolvimento profissional e social da juventude. O programa oferece oportunidades para jovens que buscam iniciar suas carreiras e se torna um mecanismo de proteção contra o trabalho infantil.

O tema foi abordado durante reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Aracaju, esta semana. O procurador do Trabalho e coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), Alexandre Alvarenga, foi convidado.

Na ocasião, o procurador destacou o papel do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) na promoção do programa junto às empresas privadas, Administração Pública e ao sistema socioeducativo, enfatizando os benefícios tanto para os jovens, quanto para as organizações. “Tivemos uma roda de conversa que foi uma experiência enriquecedora. Eu não só tirei dúvidas, como também aprendi aspectos importantes compartilhados pelo Conselho e outras instituições”, comentou o procurador.

A presidente do CMDCA, Ulla Ribeiro, enfatizou a importância do diálogo aberto entre o MPT-SE e o Conselho. “O Programa Jovem Aprendiz pode ser uma grande oportunidade de parceria, contribuindo para o desenvolvimento das atividades das empresas e para a formação profissional dos jovens. Todos ganham: a sociedade, as empresas que cumprem suas cotas sociais e os órgãos de fiscalização, como o MPT”, destacou.

Além da inclusão dos jovens aprendizes, a reunião também discutiu o apoio do Ministério Público ao financiamento de projetos, através da destinação de recursos de multas e indenizações trabalhistas. Nesse cenário, o MPT-SE se coloca como uma ponte para que as organizações da sociedade civil acessem esses recursos e implementem seus projetos, em benefício da sociedade.

O evento também contou com a participação de diversas entidades e organizações, como a Fundação Renascer, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), a Central Única de Favelas de Sergipe (CUFA), além de representantes de universidades e projetos esportivos, todos unidos na missão de promover inclusão social e o desenvolvimento do estado de Sergipe.

