MPT participa de seminário sobre combate ao trabalho infantil em São Cristóvão

Evento é alusivo ao 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil

A proteção à infância e adolescência e o combate ao trabalho infantil foram temas discutidos nesta terça-feira (10), durante o seminário “Infância Protegida, Futuro Garantido – Cidade Mãe contra o Trabalho Infantil”, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de São Cristóvão. O procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga representou o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) no evento alusivo ao 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, data que marca a mobilização global contra a exploração de crianças e adolescentes.

Em palestra durante o seminário, o procurador falou sobre o panorama do trabalho infantil no estado. “Sergipe é um dos estados com a maior incidência das piores formas de trabalho infantil. Estamos falando do trabalho nas ruas, no período noturno, em condições insalubres e de exploração sexual. Apesar de os números apontarem uma redução, a realidade é mais complexa do que parece. Essas piores formas de trabalho são assim definidas exatamente por serem mais nocivas à saúde e ao desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças e adolescentes”, afirmou o procurador.

O seminário reuniu gestores públicos, profissionais da assistência social, educadores e representantes de entidades da rede de proteção, que destacaram a importância da articulação entre instituições públicas e sociedade civil no enfrentamento do trabalho infantil. “É importante que a gente amplie cada vez mais nossa rede de atores na proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Por isso, agradecemos muito a parceria com o MPT-SE. Nosso município já internalizou que o trabalho infantil compromete o presente e o futuro”, afirmou o prefeito de São Cristóvão, Júlio Nascimento.

Uma das medidas de enfrentamento ao trabalho infantil é o incentivo à Aprendizagem Profissional, um mecanismo seguro de inserção dos adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Atualmente, São Cristóvão tem mais de 100 jovens aprendizes. Um deles é o estudante Fabrício Santos, que citou, como exemplo, a própria história. “Eu sou uma das pessoas que já esteve em situação de trabalho infantil, por causa das necessidades da minha família. Agradeço a oportunidade de representar todos os jovens aprendizes, porque cada pessoa aqui presente pode ter sido vítima de trabalho infantil. Seminários como este são importantes para o fim do trabalho infantil, principalmente em nossa cidade”, pontuou o estudante.

Durante o evento, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDMCA), Thays Mara, destacou o Prêmio MPT na Escola, que incentiva a produção de contos, poesias, músicas e desenhos como forma de conscientizar a comunidade contra o trabalho infantil. “A criança e o adolescente, quando vinculados ao trabalho infantil, sofrem um desgaste físico e psicológico e acabam deixando o lugar onde devem estar, que é a escola. Estamos atuando junto ao MPT-SE e fizemos a adesão ao Prêmio MPT na Escola, uma iniciativa muito importante, que aborda essa temática”, explicou a presidente.

Sobre a campanha

Este ano, a campanha contra o trabalho infantil tem como tema central “Toda criança que trabalha perde a infância e o futuro”. Através de vídeos, com uso da inteligência artificial, o objetivo é sensibilizar a sociedade e mostrar como, em um contexto de desigualdade social, a infância é prejudicada, com reflexos na juventude e vida adulta, sem educação e sem oportunidades dignas.

Texto e foto MPT-SE