MPT-SE participa do III Ciclo de Palestras para Aprendizes

Evento aconteceu no Tribunal de Justiça de Sergipe

Mais de 100 adolescentes e jovens participaram do III Ciclo de Palestras para Aprendizes nesta quinta-feira (5/9), no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). A primeira edição aconteceu na sede do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), a segunda, no Ministério Público de Sergipe (MPSE) e esta última no TJSE.

O evento é realizado de forma conjunta pelas instituições, com o objetivo de proporcionar aos adolescentes e jovens conhecimento sobre diversas áreas profissionais e prepará-los para o mercado de trabalho.

O procurador do Trabalho e coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), Alexandre Alvarenga participou do encontro. “A aprendizagem é uma via fundamental para a inserção de adolescentes no mercado de trabalho, a partir de uma formação teórica e conhecimento prático. A aprendizagem também é importante para inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Fico feliz em ver esse trabalho profícuo na promoção da aprendizagem, não só em relação às empresas, como também na administração pública”, ressaltou o procurador.

A promotora de Justiça Lilian Carvalho conversou com os aprendizes sobre a necessidade de aproveitar as oportunidades. “Atuo na Infância e Adolescência, só em Aracaju, desde 2003, e o que eu mais ouvia era o pedido de ajuda dos adolescentes. Os que mais precisavam de oportunidades, não conseguiam uma vaga de inserção. Surgiu o decreto das cotas sociais e nos unimos para firmar parcerias e cooperações. Por isso, fico emocionada em ver esse auditório cheio. Aproveitem essa chance, que pode ressignificar a vida de vocês”, pontuou a promotora.

Palestras

Durante a manhã, os adolescentes e jovens aprendizes acompanharam palestras sobre diversos temas. A psicóloga e coordenadora da Divisão de Equipe Interdisciplinar do MPSE, Karla Lima, foi uma das palestrantes e abordou o tema autoconhecimento e mercado de trabalho.

Também participaram do evento a coordenadora da Infância e Juventude do TJSE, a juíza Iracy Mangueira, o presidente da Fundação Renascer, pastor Antônio dos Santos, e o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles. “Esse ciclo de palestras tem o objetivo de dar oportunidade para os aprendizes conhecerem um pouco mais o funcionamento das instituições e terem contato com outros profissionais. Essa interação é importante para aprender valores que vão fazer toda a diferença no futuro”, finalizou o secretário.

MPT-SE – Foto Lays Millena Rocha