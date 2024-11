MRV abre vagas para área comercial no município de Aracaju

Em Sergipe, vagas são para gerente de vendas

Reforçando o seu compromisso com a expansão e o fortalecimento de sua presença regional, a MRV, construtora do grupo MRV&CO, abriu vagas para atuação em diversas lojas da região nordeste. São 17 oportunidades, divididos entre os estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. As oportunidades contemplam profissionais que possuem ensino superior completo, conhecimento em pacote office e experiência como líder comercial. Além disso, é essencial que o candidato possua habilidade de relacionamento e engajamento de pessoas, análise de mercado, disciplina e organização.

Em Sergipe, as vagas são para Gerente de Vendas com atuação em Aracaju. Entre as atividades da posição estão: apoiar no desenvolvimento de mídias e na negociação de vendas com clientes; participar de análise de produtividade e do treinamento para aperfeiçoamento da equipe de vendas e acompanhar o fluxo dos contratos.

Os cargos possuem salário compatível com o mercado, comissão sobre vendas, benefício de alimentação flexível (Alelo), plano de saúde e odontológico, vale-transporte e gympass. Os interessados podem realizar o cadastro através deste link ou entrar em contato com Lucilaine Lisboa pelo whatsapp (31) 98550-8558.

Fonte e foto MRV