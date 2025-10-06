MULHER MORRE APÓS O CARRO CAPOTAR E ELA FICAR PRESA ÀS FERRAGENS RODOVIA SE-453, NO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

A condutora de um veículo que transportava uma carrocinha morreu na manhã desta segunda-feira (06) após o seu carro capotar às margens da rodovia SE-453, no município de Pedra Mole. Após o acidente ela ficou presa às ferragens.

O Corpo de Bombeiros Militar explicou que “fomos acionados por volta das 4h25. Ao chegar no local, a condutora estava presa às ferragens, sem sinais vitais. Fizemos os procedimentos de estabilização do veículo e desencarceramento da vitima. Contamos com o apoio da Polícia Militar na segurança da cena” , afirmou o aspirante Heidemax Passos.

Já o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) informou que dois passageiros que estavam no veículo, foram socorridos por populares.

O Instituto Médio Legal (IML) recolheu o corpo da vitima.

Foto: Corpo de Bombeiros