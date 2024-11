Mulher morre após o carro que ela estava colidir frontalmente com caminhão na rodovia, em Lagarto

Uma mulher morreu no inicio da manhã desta terça-feira (12) após o carro em que ela estava como passageira, colidir frontalmente com um caminhão na Rodovia SE-170, Em Lagarto.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o caminhão seguia no sentido Lagarto/Riachão do Dantas, quando nas proximidades da Rua do Cruzeiro Verde, colidiu com o carro de passeio que vinha em sentindo contrário. A mulher morreu no local.

Ainda segundo a polícia, o condutor do carro fugiu do local. O veículo também estava com o licenciamento vencido.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

O motorista do caminhão passou por teste de etilômetro, que não apontou embriaguez.

Foto: BPRv/SE