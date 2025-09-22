E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 22 de setembro de 2025
MULHER MORRE APÓS PERDER CONTROLE DE MOTO E CAIR NA RODOVIA SE-090, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Uma mulher morreu neste domingo (21) após perder o controle do veiculo e cair na rodovia SE-090, a Rodovia das Indústrias, no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) a vítima conduzia uma motocicleta no sentido Marcos Freire/Taiçoca quando perdeu o controle do veículo, colidiu com o meio-fio e acabou sendo arremessada para fora da pista.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e no local, constatou o óbito da condutora após a queda.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

