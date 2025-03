Mulher morre após ser atingida por peça metálica que desprendeu de carreta na BR-235, em Frei Paulo

Uma mulher morreu na tarde desta quinta-feira (06), após ser atingida por uma peça de metal que se desprendeu da lateral de uma carreta que trafegava no km 69 da BR-235, próximo ao município de Frei Paulo.

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), são de que a mulher viajava em um carro de passeio e seguia em direção a Itabaiana quando foi atingida.

Ainda segundo a PRF, metal bateu no pára-brisa do veiculo e atingiu a motorista, que morreu no local.

O motorista da carreta fugiu após o acidente sem prestar socorro à vitima.

A PRF informou ainda que está no local para apurar as causas do incidente.

Foto: Redes Sociais