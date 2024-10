Uma mulher morreu no final da tarde deste domingo (13) após ser atropelada por um carro de passeio no Km 47,6 da BR-101, no município de Japaratuba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi parcialmente interditada para a realização dos primeiros atendimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento do corpo da vítima.