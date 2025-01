Uma mulher de 36 anos morreu e um homem está desaparecido após serem arrastados pela correnteza na noite dessa sexta-feira (17) no Rio São Francisco.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros Militar são de que o corpo da mulher foi encontrado neste sábado (18). As equipes de mergulho fizeram buscas na região à procura do rapaz, mas não encontraram o corpo.

Uma equipe do IML recolheu o corpo da mulher.

As buscas serão retomadas neste domingo (19).