Mulher morre e homem fica ferido após carro bater no muro de uma casa na Avenida Perimetral Oeste

Uma mulher de 54 anos morreu e o marido dela ficou ferido, após ela perder o controle da direção do veiculo e colidir contra uma casa na manhã desta terça-feira (29), na Avenida Perimetral Oeste, em Aracaju.

O passageiro, que é esposo da vítima, ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital.

De acordo com testemunhas, a mulher conduzia o carro no sentido Bairro Lamarão/Bairro Soledade, quando perdeu o controle da direção em uma ladeira, e bateu no muro de uma casa.

Com o impacto, a mulher ficou presa às ferragens e foi retirada do carro pelo Corpo de Bombeiros Militar, mas não resistiu aos ferimentos.

O estado de saúde dele não foi informado.

Foto: BPTran