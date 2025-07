Mulher morre e motociclista fica ferido ao colidir em mureta na rodovia

Mulher morre e motociclista fica ferido após colidir com mureta em rodovia

Um acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (24) deixou uma mulher morta e um homem ferido na rodovia SE-200, em um trecho conhecido como “curva do S”, entre os municípios de Canhoba e Propriá, no interior de Sergipe.

As informações são de que o condutor da moto perdeu o controle do veículo ao fazer a curva e colidir com a mureta de proteção da via. A passageira foi arremessada na pista e morreu ainda no local. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Já o condutor da motocicleta sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao hospital da região.

Foto BPRv