Mulheres em ação: Drª Yvette Leite é reeleita presidente da Abrademp

Os estancianos, os moradores da região sul de Sergipe e consumidores da Sulgipe em algumas cidades da Bahia, estão orgulhosos e felizes com a atuação da jovem Drª Yvette Leite, à frente da Sulgipe (Companhia Sul Sergipana de Eletricidade).

Depois de conquistar vários prêmios a nível nacional, a Sulgipe agora, através de Drª Yvette Leite e de todos que fazem essa brilhante empresa, conseguiu no dia 22 do corrente, por unanimidade, a reeleição para presidir a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia de Menor Porte (ABRADEMP), localizada na cidade de Ceres, interior de Goiás.

A ABRADEMP, congrega14 empresas concessionárias de energia elétrica de todo o Brasil.

Dr. Ivan Leite, pai da competente Drª Yvette, encontra-se também feliz com a reeleição da presidente da ABRADEMP.

A ABRADEMP – Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia de Menor Porte – é uma entidade de classe com abrangência nacional, sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Surgiu da ampliação da ASBRACE – Associação Sul Brasileira das Pequenas Concessionárias de Energia e tem como objetivos, dentre outros:

Garantir respeito ao equilíbrio econômico-financeiro do negócio, que opera em condições de eficiência econômica, conforme explicitamente estabelecido nos Contratos de Concessão, seja nos reajustes anuais, seja nas revisões periódicas das tarifas e;

Reforçar a preservação de interesses comuns ao segmento das pequenas concessionárias de energia, ante o quadro institucional que parece pender para a concentração das operações de distribuição de energia elétrica no país.

Fazem parte da ABRADEMP: CHESP, COCEL, DEMEI, DCELT Eenrgia, DME Distribuição, EFLUL, Eletrocar, Forcel, Hidropan, João Cesa, Mux Energia, Nova Palma Energia, Santa Maria Luz e Força e SULGIPE, que representam a quase totalidade das empresas privadas e autarquias municipais independentes e de menor porte não vinculadas a grupo corporativos maiores.

OBJETIVOS

a) Congregar e defender as concessionárias distribuidoras de energia elétrica de menor porte que atuem nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica; b) Defender e preservar os interesses de suas associadas, representando-as perante a Administração Federal, Estadual e Municipal, Poderes Legislativo e Judiciário, Entidades Civis, Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e Agências Reguladoras Estaduais dos diversos Estados da Federação; c) Promover estudos de temáticas que interessem o setor e fomentar o intercâmbio com as demais associações de classe; d) Organizar congressos, seminários e outros cursos, bem como a troca de experiência visando o debate do interesse comum do setor; e) Organizar e oferecer a suas associadas toda espécie de serviços e assistência em suas relações, entre si e com terceiros, notadamente de ordem econômico-financeira, jurídica, fiscal e técnica, sempre dentro das normas do Art. 20 do Estatuto; f) Manter um centro de informações de assuntos relacionados ao setor, de forma a atender as necessidades dos associados; g) Firmar convênios e manter entendimentos com entidades oficiais ou particulares, que sejam do interesse ao atendimento de seus objetivos; h) Fomentar a participação dos associados em empreendimentos que visem à geração e transmissão de energia elétrica; i) Fomentar a participação dos associados com organismos que visem melhorar, aperfeiçoar e ou modernizar a comercialização e distribuição de energia elétrica; j) Defender e promover políticas de boa qualidade e tarifa adequada ao mercado consumidor.

DIRETORIA

Presidente: Yvete Batalha Leite

Primeiro Tesoureiro: João Antônio Sales Pedroso

Segundo Tesoureiro: Miguel Gustavo Durante de Oliveira

Diretor Executivo: Rogério Zimmermann Döering

CONSELHO FISCAL

Titulares:

Olavio José Melchiors

Giacomo Bernardi

Mariza Stivanin Bozetto

Suplentes:

Edson Silvestri

Carlos Conrado Krzyzanovski

Eduardo Leite

SULGIPE – CIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE

A SULGIPE é uma empresa de capital privado, fundada pelo engenheiro Jorge Prado Leite, um dos mais atuantes e influentes empresários sergipanos, que vislumbrou e planejou trazer o desenvolvimento para a região centro sul do estado de Sergipe, através da energia elétrica.

A partir da assinatura do Contrato de Concessão nº 91/99, de 14 de dezembro de 1999, com a UNIÃO, a SULGIPE foi autorizada a prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica em 12 (doze) municípios situados na região centro sul do estado de Sergipe e, 02 (dois) municípios do estado da Bahia, totalizando 14 (quatorze) municípios em sua área de concessão,

Todas as atribuições inerentes ao planejamento, construção, expansão, transformação, distribuição e comercialização de energia elétrica são reguladas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que é o órgão fiscalizador diretamente ligado ao Ministério de Minas e Energia.

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de Fundação: 23/12/1958

Extensão da Área de Concessão: 5.946 km2

Nº de Consumidores: 166.277

Energia Distribuídos 2023: 508.514 MWh

Número de Colaboradores: 630

Número de Habitantes: 345.167

Cidade Sede: Estância

Por Magno de Jesus