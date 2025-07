Mulheres negras em foco: Brejão dos Negros recebe sessão da Rota dos Quilombos

Projeto destaca a centralidade das mulheres quilombolas na vida e na luta do território

A comunidade quilombola de Brejão dos Negros, em Brejo Grande, recebe no próximo sábado, 19 de julho, uma nova parada da Rota dos Quilombos, circuito de exibições cineclubistas promovido pelo Cineclube Candeeiro com curadoria da EGBÉ — Mostra de Cinema Negro. A sessão será realizada no Centro Comunitário, em parceria com o Coletivo Dandaras e a Associação Santa Cruz, destacando o papel das mulheres negras na organização do território.

A programação conta com duas sessões de cinema gratuitas. Às 18h, a Sessão Mostrinha Vunji exibe animações para o público infantil. Em seguida, às 19h, a Sessão Rota dos Quilombos + EGBÉ apresenta curtas que abordam identidade negra, memória coletiva e experiências quilombolas de diferentes regiões do país. Após as exibições, haverá uma roda de conversa com o público presente.

Criado por mulheres da própria comunidade, o Coletivo Dandaras tem atuado na preservação da cultura local, na valorização das tradições e na defesa dos direitos das populações negras rurais. A parceria com o projeto marca um encontro entre o cinema negro e as lideranças femininas que constroem o território a partir da memória, do cuidado e da luta.

“Participar dessa ação enquanto mulheres negras é crucial para os enfrentamentos, os desenvolvimentos e as construções que fazemos dentro da nossa realidade. Somos quilombolas e protagonistas da nossa história”, afirma Claudeane Bispo, uma das lideranças do quilombo Brejão dos Negros, membro e articuladora do grupo das Dandaras, catequista e coordenadora do grupo de teatro infantil Kekero Wá (Pequenas Raízes). Segundo ela, a chegada da sessão ao território amplia o acesso à cultura e fortalece os vínculos comunitários. “Democratiza o acesso à cultura, estimula o senso crítico e a reflexão, promove interação social e entretenimento. Também garante o envolvimento direto da comunidade, que passa a desfrutar dessa experiência de forma ativa”, afirma.

A presença do coletivo reforça os princípios que orientam a proposta da Rota. “A parceria com o Coletivo Dandaras e a Associação Santa Cruz é central nessa edição. O cinema aqui não é só imagem, é espelho, é encontro. E colocar as mulheres negras no centro dessa roda é uma forma de reconhecer sua força, seus saberes e sua luta cotidiana”, destaca a coordenação do projeto.

A Rota dos Quilombos segue sua circulação por Sergipe, conectando cinema e território quilombola a partir de encontros, escutas e experiências compartilhadas. Com sessões realizadas em centros comunitários e espaços simbólicos das comunidades, o projeto reafirma o papel do cineclubismo como ferramenta de fortalecimento cultural, visibilidade negra e articulação de base.

Programação — Brejão dos Negros (19/07)

18h – Sessão Mostrinha Vunji (infantil):

Tom Tamborim – Dir. Maria Carolina e Igor Souza – Animação – 10 min – Livre

Maré Braba – Dir. Pâmela Peregrino – Animação – 7 min – Livre

Bia Desenha, EP 05. Burrinha no espaço – Dir. Neco Tabosa – Animação – 9 min – Livre

Bia Desenha, EP 10. Sombras assombradas – Dir. Neco Tabosa – Animação – 7 min – Livre

Ewé de Òsányìn: o segredo das folhas – Dir. Pâmela Peregrino – Animação – 22 min – Livre

19h – Sessão Rota dos Quilombos + EGBÉ (jovens, adultos e idosos):

Essa terra é meu quilombo – Dir. Rayane Penha, 2022 – AP – 13 min – Livre

O sonho de Anu – Dir. Vanessa Kipá, 2024 – PB – 16 min – Livre

O ano que a onça descansou – Dir. Geilson Gomes e Yérsia Assis, 2022 – SE – 17 min – Livre

Espelho – Dir. Luciana Oliveira, 2022 – SE – 18 min – Livre

Por Ayalla Anjos – Foto – Jayne Tavares