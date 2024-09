Multidão de mulheres participaram de ato em apoio a Alberto e Géssica na Barra

O ato “Elas com Alberto” foi sucesso de público na manhã deste domingo, 22, na Barra dos Coqueiros e, mais uma vez, mostrou a força da campanha do prefeito Alberto Macedo (União Brasil), candidato à reeleição no município. Uma multidão de mulheres participou da caminhada em apoio a Alberto e a Géssica dos Anjos (Podemos), candidata à vice-prefeita.

Tendo como ponto de partida a Praça Santa Luzia, as milhares de mulheres, Alberto, Géssica e as candidatas a vereadora e candidatos a vereador da Coligação “A Barra Avança com Trabalho” – composta pelos partidos União Brasil, PL, Podemos e Mobiliza – percorreram toda a extensão da Avenida Oceânica, que está totalmente revitalizada graças ao trabalho da atual gestão que tem o comando de Alberto.

“Foi especial, lindo demais e um sucesso o nosso movimento. Sou a única candidata a vice-prefeita da Barra e, junto com as nossas mulheres e os amigos que apoiam a nossa campanha e querem que o nosso município continue avançando com trabalho, mostramos o nosso poder e a nossa força. Mostramos que unidas fazemos a diferença e somos imbatíveis”, destacou Géssica dos Anjos.

Única candidata a vice

Géssica é a única candidata a vice-prefeita do município nesta eleição de 2024. Ao lado de Alberto, ela tem como missão expandir ainda mais a participação feminina e da juventude na política e na administração da Barra dos Coqueiros.

“Gostaria de expressar a minha mais sincera gratidão a cada uma das mulheres que participaram do movimento. E faço um agradecimento especial a Alberto, cuja presença e apoio foram fundamentais para o nosso encontro. A contribuição de nosso prefeito enriqueceu ainda mais a caminhada”, ressaltou a candidata a vice.

Mulheres no comando

A atual gestão de Alberto é marcada pela participação ativa das mulheres em pastas importantes, ocupando, atualmente, cerca de 60% da Prefeitura da Barra dos Coqueiros. E a meta dele é manter e ampliar essa participação uma vez eleito no dia 6 de outubro.

“A participação das mulheres é muito importante no nosso trabalho. Agradeço de coração por esse apoio e incentivo que estão nos dando. Sei que estamos no caminho certo para mandar a maldade para casa. Se eu fiz tanto com tantos atrapalhando lá no início, imagine neste novo mandato tendo Géssica como vice, uma mulher que quer trabalhar e vai me ajudar a administrar a Barra. Nós temos competência, vontade, amor e vocês, mulheres, e isso é tudo”, disse Alberto durante a caminhada.

