MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO RECEBERÁ A 58ª EDIÇÃO DO “SERGIPE É AQUI” NESTA QUARTA-FEIRA

Entre as belezas naturais, cultura e identidade local, o município de Amparo de São Francisco se destaca pelo banho doce do Rio São Francisco e por ter em sua história, personalidades como Maria Feliciana, que já foi considerada a mulher mais alta do país.

Esse mesmo município, distante a 110 quilômetros de Aracaju, receberá nesta quarta-feira, 24, a 58ª edição do ‘Sergipe é aqui’, programa coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc) que oferta um leque de serviços, atendimentos e que leva, junto à administração estadual, mais investimentos e desenvolvimento para os sergipanos.

A cidade irá ofertar aos seus 2.300 habitantes toda a estrutura itinerante do Governo do Estado, no entorno da Escola Municipal Ivany da Glória Freire. Entre os mais de 160 serviços disponíveis, estarão a emissão de documentos como CNI, CPF, CNH, Certidão de Nascimento e IDJovem; exames de sangue; estudo de solo e distribuição de mudas; renegociação de dívidas; testes de DNA; Carreta da Mulher e do Homem, dentre outros.

Para o governador, Fábio Mitidieri, cada edição do ‘Sergipe é aqui’ reafirma o compromisso de aproximar a gestão estadual da população. “Amparo de São Francisco se transformará na capital do nosso estado, recebendo mais de 160 serviços que fazem a diferença na vida das pessoas. Esse é um programa que nasceu para levar cidadania, garantir direitos e mostrar que o governo está presente em todos os municípios sergipanos”, destacou.

Segundo o prefeito de Amparo de São Francisco, Marcos Sandes, a população tem aguardado ansiosamente pela edição. “Com essa iniciativa inovadora implantada aqui no estado, estamos ansiosos para receber além dos serviços e atendimentos, os anúncios de investimentos que chegarão ao nosso povo. Amparo se transformará na capital do estado, esse título significa muito para nós”, enfatizou.

Para a doméstica Iva Rodrigues Dórea, a edição será uma oportunidade para renovar sua certidão. “Eu preciso fazer minha nova carteira de identidade, e para isso preciso renovar a certidão. Aqui pagamos em média 75 reais para tirar uma nova e com esse dinheiro, já vou guardar para ir na feira no domingo comprar fruta e verdura”, disse.

Já o pescador José Farias ressaltou que vai aproveitar a passagem do programa para fazer sua consulta na Carreta do Homem. “Eu moro bem na frente do colégio, e como já passei da idade de fazer alguns exames de saúde, como próstata e de sangue, vou logo cedo pegar a senha e adiantar essa consulta”, destacou.

Também moradora do município, Ana Lúcia Santana ficou sabendo através da prefeitura municipal sobre os serviços e já está se organizando para ir na quarta-feira. “Como trabalho durante o dia, vai ser uma boa oportunidade para fazer tudo de uma vez só. Eu preciso renovar minha identidade e também quando eu for passando pelos estandes, vou vendo o que quero fazer”, afirmou.

Para a professora, Norma Alves, o programa é uma maneira de economizar não somente dinheiro, mas também tempo para resolver pendências. “Eu estava querendo renovar meus exames de lâmina e ultrassom, mas iria me deslocar para Canhoba pois sou de lá. Agora que estou morando aqui, vou aproveitar para fazer os exames e renovar a minha identidade sem precisar pagar taxa”, comemorou.

