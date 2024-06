Município de Aparecida é contemplado com uma Creche no valor de mais de R$ 5 milhões

A prefeita Jeane da Farmácia assinou na tarde desta terça-feira, 18, o convênio com o Governo Federal, via Caixa Econômica Federal, para a construção de uma Creche nos moldes padronizados pelos projetos arquitetônicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE).

Orçada em mais de R$ 5 milhões, o projeto contempla uma estrutura predial dotada de ambientes essenciais para a aprendizagem das crianças, como salas de aula, sala multiuso, sanitários, fraldários, recreio coberto, parque e refeitório, entre outros espaços, que permitem a realização de atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e de alimentação, além das administrativas e de serviço.

O terreno onde será construída a unidade educacional foi adquirido pelo município e vai impulsionar o desenvolvimento e a inclusão de novas áreas de expansão da cidade.

A prefeita Jeane expressa sua felicidade em poder colaborar com esta inestimável ganho para cidade conhecida como a Capital da Fé. “Não tenho palavras para expressar o que estou sentindo com a construção desta Creche. Eu analiso a parte da Educação, que vai acolher nossas crianças; mas também foco na parte social, pois as mães podem ir trabalhar com tranquilidade”, revela a gestora.

Etapas

Após a assinatura do Convênio, a Caixa tramita com o FNDE que libera os recursos para que seja feita a licitação. Após isso, será dada aordem de serviço e o início da obra.

Por assessoria