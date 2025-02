Município de Arauá recebe a caravana do programa ‘Sergipe é aqui’ na próxima quarta

Localizado a 82 quilômetros da capital, o município de Arauá receberá a 42ª edição do ‘Sergipe é aqui’ nesta quarta-feira, 26. O programa, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), nasceu com o objetivo de humanizar ainda mais os serviços e atendimentos já ofertados pelo Governo de Sergipe e fazer com que os órgãos estaduais se aproximem cada vez mais da população sergipana.

Durante todo o dia, os 10 mil moradores de Arauá, sejam do centro da cidade ou povoados mais distantes, terão acesso à estrutura itinerante que estará concentrada no entorno do Centro de Excelência Manoel Bonfim e na sede da prefeitura local. Dentre os atendimentos disponibilizados, estarão as emissões de documentos, como o CPF, RG e IDJovem; exames médicos ofertados pelas carretas do Homem e da Mulher; orientações jurídicas; castramóvel para animais domésticos; atualização vacinal, entre outros serviços.

“Estamos iniciando mais um ano com grandes expectativas em relação ao programa ‘Sergipe é aqui’. A procura da população sergipana pelos serviços ofertados demonstra claramente que estamos no caminho certo, cumprindo nossa missão de aproximar o governo das pessoas. O programa tem se mostrado como uma grande ponte para ouvir as demandas da população, conhecer de perto a realidade de cada região e buscar soluções para atender às demandas locais”, destaca o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo.

Segundo o secretário-executivo da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), André Clementino, a expectativa é que 2025 seja um ano em que o programa consiga alcançar cada vez mais sergipanos e fazer com que conheçam serviços que muitas vezes passam despercebidos por muitos. “Estamos todos em um trabalho de equipe na realização do ‘Sergipe é aqui’, e é muito bom saber que estamos dando grandes saltos em um serviço de qualidade e amplo para todos”, ressalta.

Do outro lado, a chegada do ‘Sergipe é aqui’ tem sido vista com boas expectativas por parte da população e gestão da cidade. De acordo com o prefeito de Arauá, Fábio Costa, toda a população aguarda ansiosamente para receber todos os serviços. “É uma expectativa muito grande, pois vamos dialogar sobre muitas obras importantes para nosso município. Também já estamos nos planejando para receber todos os benefícios do Governo de Sergipe”, pontua.

Cidadania e humanização

Desde a sua primeira edição, em fevereiro de 2023, o programa do Governo de Sergipe tem levado toda a estrutura itinerante aos municípios locais com a missão de acolher e entender as demandas de cada região. Até o momento, mais da metade das cidades sergipanas já foram beneficiadas com os serviços, que também alcançaram o marco de 180 mil atendimentos ofertados nos 41 municípios onde a caravana passou.

