Município de Brejo Grande recebe terceira edição do Programa Ciranda Sergipe

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizará, na próxima terça-feira, dia 29, mais uma edição do Programa Ciranda Sergipe, desta vez no município de Brejo Grande, na Escola Municipal José Moacyr Mendonca, localizada na rua Jovina Tojal, 413. A ação itinerante levará uma série de serviços essenciais para a população local, ampliando o acesso à cidadania e inclusão social.

O Ciranda Sergipe tem como principal objetivo combater a vulnerabilidade social por meio de uma abordagem integrada, levando cidadania e inclusão para regiões que enfrentam dificuldades no acesso a serviços públicos. “Nosso compromisso é garantir que as políticas públicas cheguem a todos os sergipanos, especialmente aqueles que residem em localidades mais afastadas. Com o Ciranda, conseguimos oferecer atendimentos essenciais sem que a população precise se deslocar para outras cidades”, destaca a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri.

Criado pela Lei Estadual nº 9.362/2024, o programa atua em parceria com outras secretarias do Governo do Estado e com os municípios, garantindo a ampliação do acesso a serviços públicos e o fortalecimento das políticas sociais. Antes da realização do evento, é feito um Mapeamento Prévio de Dados (MPD) para identificar as principais necessidades da população local, permitindo que os serviços ofertados atendam de forma mais eficaz as demandas da comunidade.

Em Brejo Grande, o Ciranda Sergipe oferecerá diversos serviços, incluindo a emissão da Carteira de Identidade Nacional, orientação sobre serviços da Energisa e da Deso, e atendimentos de saúde realizados pelas carretas do homem e da mulher, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. A ação reforça o compromisso do Governo do Estado em promover bem-estar e garantir direitos fundamentais para toda a população sergipana.

Sobre o programa

Desde sua criação, o Programa Ciranda Sergipe já percorreu 22 municípios e ouviu mais de dois mil sergipanos na primeira fase. Em 2025, a meta é expandir suas atividades para 36 cidades, ampliando a oferta de serviços e beneficiando um número ainda maior de pessoas. Até o momento, o programa realizou duas edições na efetivação da segunda fase nos municípios de Canhoba e de Malhada dos Bois, a etapa de Brejo Grande dá continuidade e reafirma o compromisso da Seasic com a inclusão social e o fortalecimento das políticas públicas, garantindo que cada vez mais sergipanos tenham acesso a serviços essenciais.

Foto: Mikaella Costa