MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO RECEBE TÍTULO DE “CAPITAL DO TURISMO” DURANTE O 32º SERGIPE É AQUI

O município de Canindé de São Francisco, no alto sertão sergipano, sediou nesta sexta-feira, 9, a 32ª edição do ‘Sergipe é aqui’. O governo itinerante, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), leva a estrutura do Estado para uma cidade do interior, que simbolicamente se torna a capital do estado por um dia. O próximo município a receber o projeto será Brejo Grande.

Como de costume, o governador aproveita a passagem por cada cidade para dar ordem de serviço em várias áreas. Na oportunidade, Fábio sancionou a lei que confere a Canindé o título de ‘Capital do Turismo’ e autorizou a inclusão de mais duas obras no Programa Acelera Sergipe: a construção da Galeria Pública Municipal de Canindé, orçada em R$ 1.501.115,93, e a ampliação do Mercado Público Municipal de Canindé, um investimento de R$ 472.439,38.

Ao ouvir as demandas da população, Fábio deu autorização para pavimentação asfáltica de 20 mil m² de ruas da cidade, mais 10 mil m² de pavimentação em paralelepípedo, um investimento de mais de R$ 3 milhões. Ainda durante o ‘Sergipe é aqui’, os beneficiados do programa ‘Qualifica Sergipe’ receberam os certificados de conclusão de curso das mãos do governador. O governador inaugurou também o novo posto do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran) no município.

“O ‘Sergipe é aqui’ é o maior programa do governo. Já são mais de 150 mil atendimentos. Canindé foi a 32ª cidade que recebeu toda estrutura governamental. Assinamos aqui ordens de serviço de obras relevantes, que trazem desenvolvimento para a cidade. Acreditamos nesse modelo de atendimento, principalmente porque humaniza a gestão”, disse o governador.

Atendimento à população

Durante o ‘Sergipe é aqui’ são disponibilizados mais de 160 serviços da administração pública. Em Canindé, as ações aconteceram no Centro de Excelência Dom Juvêncio de Brito e na sede da Prefeitura, no centro da cidade.

“Eu, como filho nato desta cidade, quero enaltecer este feito para o povo de Canindé, que é trazer o Detran para perto de nós. Hoje é um dia atípico, que nos tornamos a capital sergipana por um dia, e prestamos tantos serviços à população”, agradeceu o prefeito da cidade, Weldo Mariano.

Entre os serviços prestados durante o governo itinerante estão os atendimentos de saúde, com consultas médicas e exames; emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito; agendamento e emissão da carteira de identidade; acesso à tarifa social da Deso; castração de animais; serviços do Detran/SE; orientações jurídicas; atividades de lazer e cultura; e outras ações da estrutura governamental. Mais de 20 secretarias de Estado e diversos órgãos da administração pública estadual estão envolvidos no projeto.

Foto: Arthur Soares