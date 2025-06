Município de Itabaiana atrai turistas com as Feira e Festa dos Caminhoneiros

A 58ª Feira do Caminhão e Festa dos Caminhoneiros segue até o próximo dia 13, data dedicada a Santo Antônio, padroeiro daquele município sergipano.

A prefeitura informou que a abertura do evento contou com a ação batizada de “Na Boleira com saúde” e shows de Erivaldo de Carira, e Gileno Xavier.

Nesta segunda-feira (09), o evento prossegue com a Feira do Caminhão, na Arena Peixoto. Desde o último sábado, a cidade recebe grande número de visitantes.

Confira a programação completa:

09/06 (segunda-feira)

Feira do Caminhão – Arena Peixoto

18h30: abertura oficial da feira – Filarmônica Nossa Senhora da Conceição 280 anos

18h45: abertura da Boleia Empreendedora/ Emprenhadoríssimo e Movimento

19h: show pirotécnico

20h:Edy Fonseca

10/06 (terça-feira)

Feira do Caminhão – Arena Peixoto

14h à 21h: funcionamento dos stands

20h: show com Jadson Lisboa

Shows – Praça de eventos

21h: Léo Lopes

22h: Luanzinho Morares

23h: Simone Mendes

00h30: Alma Gêmea

01h30: Calcinha Preta

03h: Antônio O Clone

04h: Natanzinho Lima

Dia 11 de junho (quarta)

Feira do Caminhão – Arena Peixoto

14h à 21h: funcionamento dos stands

20h: show com Sandrinha Raveli

Shows – Praça de eventos

21h: Felipe Mariano

22h: Aline Souza

23h: Leonardo

00h30: Forró Brasil

01h30: Zé Vaqueiro

03h: Danielzinho Júnior

04h: Henry Freitas

Dia 12 de junho (quinta)

Alvorada na Carreata

6h: show pirotécnico – carreta – show de Marquinhos Sofrência

Café dos Caminhoneiros – Tio Luiz

7h: confraternização com os caminhoneiros no Calçadão Francisco Teles de Mendonça

Feira do Caminhão – Arena Peixoto

14h à 21h: funcionamento dos stands

20h: show com Vanicléia

23h30: encerramento – Filarmônica 28 de Agosto

Procissão Santo Antônio

18h: show pirotécnico

Shows – Praça de eventos

21h: Davi e Mateus

22h: Reinan Santos

23h: César Menotti e Fabiano

00h30: Launa Prado

02h: Lairton e Seus Teclados

03h: Xand Avião

04h: Mikael Santos

13/06 (sexta)

Dia de Santo Antônio

Após procissão, show com Adriana Arydes

