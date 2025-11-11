Município de Lagarto recebe Mutirão de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural

A ação, que permanecerá no município até a próxima quarta-feira, 12, é realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Lagarto, o MDA e o Incra com a finalidade de facilitar a rotina da mulher do campo

Rico em produtividade rural, o município de Lagarto recebeu, nesta segunda-feira, 10, o Mutirão de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural, realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Lagarto, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O mutirão tem o objetivo de facilitar a rotina da mulher do campo, que necessita emitir documentos e resolver pendências, mas tem dificuldades para se deslocar até a capital.

Os serviços permanecerão disponíveis no 1º piso do Mercado Municipal José Corrêa Sobrinho até a próxima quarta-feira, 12, das 8h às 12h. Dentre os serviços ofertados estão: Cadastro Ambiental Rural (CAR), Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), declaração para aposentadoria, salário-maternidade, auxílio-doença, Contrato de Concessão de Uso (CCU), renegociação de dívidas, além de informações sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Balcão de Aquisição de Milho e orientações sobre benefícios previdenciários. Além desses, também estão sendo disponibilizados corte de cabelo e vacinação, com o intuito de promover o cuidado com a saúde e a autoestima.

O superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Sergipe, Roberto Araújo, explica a ação. “É uma ação do Ministério da Agricultura Familiar e Reforma Agrária em parceria com os municípios. Agradecemos à gestão municipal, que está dando esse apoio. Trouxemos os serviços para emissão das documentações a fim de atender as trabalhadoras rurais de assentamentos e de comunidades rurais do município de Lagarto. Nós estamos levando essa ação para diversos municípios, com o intuito de emitir os documentos das trabalhadoras rurais que não têm documento ou que estão desatualizados e precisam renovar. Isso facilita, porque elas não precisam ir até Aracaju”, pontua.

A vice-prefeita do município, Suely Menezes, marcou presença e representou o prefeito Sérgio Reis no evento. Ela destaca a importância e a satisfação em receber a ação em Lagarto. “É um grande prazer receber essa ação. Estamos ofertando serviços às mulheres trabalhadoras rurais que, às vezes, não têm condições de ir até a capital resolver problemas ou tirar documentação. É muito bom poder facilitar, levar esse serviço às mulheres que tanto precisam e que nos honram com o seu trabalho. Além das documentações, também há o serviço de embelezamento para elas, que faz com que a mulher fique feliz, agraciada. E esse é o nosso propósito”, disse.

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Sergipe (Incra) é o responsável pela emissão da maior parte das documentações. O chefe-substituto da Divisão de Desenvolvimento, Flávio Azevedo, menciona a importância da emissão e atualização dos documentos. “Estamos recebendo as mulheres, sanando dúvidas e oferecendo serviços de emissão e atualização de documentos que são importantes e servem para adesão às políticas públicas do Governo Federal e acesso a programas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Por isso, é tão importante as mulheres estarem presentes, emitindo ou atualizando documentos, porque, às vezes, elas até têm o documento, mas ele está vencido”, ressalta.

Benefício para as mulheres

Com a chegada do mutirão, as mulheres lagartenses não precisam se deslocar para outra cidade para emitir documentos. Para elas, esse é um benefício que gera economia de tempo e de recursos financeiros, já que podem resolver todo o processo dentro da própria cidade, como no caso da agricultora do Assentamento Camilo Torres, Ivone Cardoso Santos, 45. “Estou achando o máximo, porque é uma grande oportunidade para quem precisa fazer ou regularizar um documento. Hoje vim pegar uma declaração que estava pendente no Incra e estou achando ótimo não precisar me locomover daqui para Aracaju, porque ia causar muita burocracia, tem que pegar transporte, aí vem custo financeiro, e resolvendo aqui, facilita”, destaca.

A agricultora do povoado Taperinha, Nadriele Rocha, também foi uma das beneficiadas pela ação. “Vim buscar os atendimentos que estão sendo ofertados e aproveitei para dar um up no visual, com o corte de cabelo. Também vou fazer meu RG. Com essa ação, temos uma facilidade maior, porque, além de não precisar ir para outra cidade, a ação também está sendo realizada em dia de feira, quando temos mais acesso ao transporte. Já economizo dinheiro e tempo, porque, de qualquer forma, já viria para a feira”, ressalta.

Enquanto emitia a documentação, a lavradora do assentamento Roseli Nunes, Maria de Lourdes Alves Norte, 65, parabenizou as equipes responsáveis pelo evento. “Hoje aproveitei para fazer meu CAF, porque troquei de casa e preciso atualizar, e quero parabenizar a equipe responsável, porque fazer tudo isso aqui em Lagarto é melhor para a gente, já que não temos condições de ir para Aracaju, e, com os serviços vindo até nós, fica melhor. Aprovo demais a ação e dou nota 10”, conclui.

Organização

O Mutirão de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural é organizado pela Subsecretaria de Mulheres Rurais (SMR/MDA), pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e pela Prefeitura de Lagarto, com apoio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga.

