Município de Laranjeiras celebra 192 anos de Emancipação Política

O município de Laranjeiras, berço da cultura sergipana e considerado a capital da cultura popular, comemorou nesta quarta-feira, 7, 192 anos de emancipação política, com muitas histórias e conquistas ao longo de quase dois séculos. Para celebrar esta data tão importante, uma vasta programação foi realizada ao longo do dia.

Na programação, aconteceram atividades cívicas, religiosas, esportivas e culturais, final de campeonato de futsal, roda de capoeira, apresentação de grupos folclóricos, teatro, além do encontro de músicos e intérpretes e muito mais. Tiveram atrações para todos os públicos e gostos.

Esta é mais uma celebração para divulgar a identidade cultural dos laranjeirenses e dos sergipanos, que abraçaram o município como a sua cidade-natal.

“Essa data tão importante não pode deixar de ser celebrada como o povo pede, com atrações para todos os públicos e gostos. Assim, poderemos divulgar a identidade cultural, a religiosidade e o talento do nosso povo, através do esporte, da música e da arte. A mensagem que também faz a diferença é conscientizar o povo quanto à preservação do patrimônio material e imaterial, cheio de belezas e histórias”, disse o secretário municipal de Cultura e Turismo, Plácido Lira.

Por ASCOM Laranjeiras