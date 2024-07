Município de Muribeca é destaque no Índice de Progresso Social

No cenário recente da avaliação do Índice de Progresso Social – Brasil (IPS Brasil) 2024, Muribeca emerge como um ponto de destaque, representando não apenas um município, mas um modelo inspirador de desenvolvimento e qualidade de vida em meio aos 5.570 municípios brasileiros avaliados.

Desenvolvido pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) em colaboração com outras entidades, o IPS Brasil oferece uma visão abrangente das condições socioambientais e do bem-estar em todo o país, transcendendo as métricas econômicas tradicionais para incluir aspectos cruciais como moradia adequada, acesso à educação, saúde e inclusão social.

Com uma nota que a coloca como a sétima em qualidade de vida dentro do estado de Sergipe, Muribeca demonstra um compromisso firme com o progresso social e o bem-estar de seus cidadãos.

Segundo o Prefeito Mário de Sandra, gestor mais jovem do Estado, este reconhecimento não é apenas uma conquista estatística, mas um reflexo das políticas públicas focadas na melhoria contínua das condições de vida local.

“Este reconhecimento reflete o esforço conjunto de nossa comunidade, o nosso comprometimento enquanto gestão com o desenvolvimento sustentável e investimento em áreas essenciais. Continuaremos trabalhando juntos para fazer de Muribeca um lugar cada vez melhor para se viver”, disse o prefeito.

A administração de Muribeca reforça que os próximos passos incluirão novas iniciativas, garantindo que o progresso não apenas continue, mas se acelere, beneficiando cada vez mais os moradores do município.

Fonte assessoria