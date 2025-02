Município de Pacatuba agora faz parte do “Vai Turismo”

Pela primeira vez Pacatuba foi inserida no projeto nacional “Vai Turismo” e nesta segunda-feira (3), a prefeita do município, Iara Martins (PSD), participou de uma reunião com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio), Marcos Andrade, que realiza a iniciativa no estado.

Acompanhada do secretário municipal de Turismo, Genivaldo Vieira, a prefeita discutiu sobre a capacitação e qualificação dos artesãos pacatubenses e o aval do Governo de Sergipe para impulsionar o turismo do município.

“É uma honra ver Pacatuba ser inserida neste projeto, pois é uma cidade turística. Foi uma reunião muito proveitosa com o presidente Marcos Andrade e o secretário Genivaldo Vieira, em que mostramos a necessidade do nosso município para que possamos fortalecer nosso setor turístico, gerar renda e aquecer a economia local”, destacou a prefeita.

O projeto Vai Turismo é uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que contribui com propostas que impulsionam o setor de turismo principalmente após o impacto da pandemia. Ele existe há dois anos e já incluiu alguns municípios sergipanos como São Cristóvão, Laranjeiras, Itabaianinha e Tobias Barreto. Em Sergipe, ele é executado pela Fecomércio.

“A inserção de Pacatuba no projeto Vai Turismo é muito importante para alavancar ainda mais o setor turístico aproveitando ao máximo as potencialidades do município. Foi uma experiência muito boa”, disse o secretário municipal de Turismo, Genivaldo Vieira.

“O próximo passo é realizar visitas técnicas com o grupo de trabalho do Vai Turismo para identificar os pontos fortes e os pontos fracos do turismo em cada cidade e fazer um plano de ação voltado para atender a essas demandas”, projetou o presidente da Fecomércio, Marcos Andrade.

A reunião contou com representantes das outras três cidades inseridas, ou seja, Aracaju, Estância e Itaporanga d’Ajuda.

Texto e foto assessoria