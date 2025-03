Município de Pacatuba marca presença na primeira edição do Agro Delas

A Prefeitura de Pacatuba, por meio das Secretarias Municipais de Agricultura, Irrigação, Abastecimento e Pesca e Inclusão, Assistência Social e do Trabalho, marcou presença na primeira edição do Agro Delas, um evento promovido pelo SEBRAE e realizado, nesta sexta-feira (21), cujo objetivo foi debater e fortalecer o protagonismo feminino no agronegócio.

Uma caravana de mulheres empreendedoras da agricultura do município garantiu lugar no seminário, que aconteceu no Boteco do Sertão, município de Nossa Senhora da Glória, contou com palestras, workshops e exposição de produtos agroindustriais e artesanais produzidos por mulheres empreendedoras.

“O evento foi muito bem organizado e superou bastante minhas expectativas. Ouvimos vários depoimentos, histórias de sacrifícios e superações de muitas mulheres. Isso serviu de inspiração e encorajou aquelas mulheres que duvidavam da própria capacidade e potencial”, disse a assessora da Agricultura, Thayanne Quitério.

O Seminário Agro Delas faz parte das ações do Sebrae para o mês da mulher, reforçando a importância da capacitação feminina no mercado do agronegócio. Com a escolha de Nossa Senhora da Glória, polo da bacia leiteira sergipana, o evento fortaleceu a vocação agropecuária da região e ampliou oportunidades para as mulheres empreendedoras do campo.

