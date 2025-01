Município de Pacatuba vai ser destaque no Band Verão 2025

Uma das cidades de maior destaque neste Verão em Sergipe, Pacatuba é dona de reservas ecológicas, praias extensas, dunas e muito mais. E foi exatamente isso que atraiu a equipe do Band Verão 2025, da TV Band, que realizou gravações no município, nesta quarta-feira (8).

A cidade praieira foi um dos pontos de parada da equipe, que percorre todos os nove estados do Nordeste do Brasil mostrando a gastronomia, belezas naturais, cultura e lazer de cada uma das federações.

“É uma honra para nós pacatubenses que a nossa linda Pacatuba foi escolhida para ser uma das cidades de Sergipe que vão aparecer no programa Band Verão 2025. Nossas belezas naturais serão mostradas para o mundo e isso nos deixa muito orgulhosos pela visibilidade que vamos ter. Então só temos agradecer à equipe da TV Band e convidamos nossa gente a ficar ligada para ver nosso município nas telinhas em breve”, disse a prefeita de Pacatuba, Iara Martins (PSD).

O ônibus itinerante do programa Band Verão 2025 saiu de Salvador, capital da Bahia, e sua primeira parada foi em Aracaju, capital de Sergipe. Após passar em Pacatuba, a equipe vai seguir para os demais estados do Nordeste até completar o percurso. As reportagens começarão a ser exibidas a partir do dia 25 de janeiro.

Texto e foto assessoria