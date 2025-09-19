Município de Ribeirópolis recebeu serviços da 57ª edição do ‘Sergipe é aqui’

Localizado no agreste sergipano, a 77 quilômetros de Aracaju, capital do estado, o município de Ribeirópolis foi contemplado com mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’, nesta sexta-feira, 19. Com mais de 160 ofertados e assinaturas para ordens de serviço que levam mais desenvolvimento, infraestrutura e qualidade de vida aos sergipanos, o programa já se consolidou como uma ferramenta de aproximação e humanização entre o Governo do Estado e a população.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), a caravana itinerante chegou à cidade conhecida culturalmente pela tradicional Festa de Reis, realizada no mês de fevereiro. Durante todo o dia, os cerca de 17 mil habitantes da cidade puderam ter acesso ao leque de mais de 160 serviços no entorno do Colégio Estadual João XXIII, no centro do município. Entre os atendimentos ofertados, estão a realização de testes rápidos; emissão de documentos como CNH, CPF, CNI, IDJovem e Certidão de Nascimento; além também, dos exames realizados pelas Carretas do Homem e da Mulher, entre outros.

Cidadania e humanização

Para a lavradora Aline França, a passagem do programa pelo município foi uma oportunidade para resolver diversas pendências de uma só vez. “Estava precisando renovar meus exames e quando o pessoal passou avisando, vim cedo para fazer minha ultrassom transvaginal e aproveitar, também, para renovar a certidão de nascimento e pedir a carteirinha do Passe Livre para o meu filho porque ele é autista e vai ajudar bastante”, contou.

Já para a dona de casa Ana Flávia Santos, a 57ª edição do programa foi uma oportunidade para fazer o exame de teste rápido. “Queria fazer esse exame há muito tempo, mas acabei deixando para depois. Quando me falaram que esse ia ser um dos serviços, aproveitei para fazer e já recebi os resultados. Graças a Deus deu tudo negativo e ainda deu tempo de ir ao Detran para ver um documento do meu carro”, comemorou.

Os animais também puderam usufruir dos serviços ofertados pelo ‘Sergipe é aqui’ em Ribeirópolis. A dona de casa Maria Enilde Oliveira aproveitou para levar sua gata para a castração. “A minha gatinha se chama Mimosa e estava precisando ser castrada, mas eu ainda estava pesquisando os valores, então, quando passamos pela triagem e o médico disse que ela poderia fazer, foi muito bom. Além disso, aproveitei para me consultar e fazer os exames de lâmina e ultrassom transvaginal”, destacou.

A agricultora Maria Crislaine de Freitas esteve de passagem pela edição e, ao visitar os estandes da caravana itinerante, aproveitou para levar umas mudas para casa. “A Deso estava distribuindo mudas de plantas frutíferas e peguei uma de jaca e outra de acerola. Daqui uns anos vou poder ver as frutas bem maduras”, ressaltou.

Mais desenvolvido para o agreste

Além do leque de serviços ofertados no município pelo Governo do Estado, Ribeirópolis também recebeu as assinaturas de ordem de serviço que irão levar mais investimentos para a região, além de entregas de equipamentos e obras em andamento. O total de investimentos previstos para o município ultrapassa R$5,1 milhões.

Foto: Ascom Casa Civil