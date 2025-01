Município de Santa Luzia do Itanhy terá academia de Letras e Artes

Na noite desta terça-feira, 14, aconteceu a primeira reunião, que foi virtual, para a fundação e implantação da Academia Luziense de Letras e Artes, do município histórico de Santa Luzia do Itanhy

A referida reunião, foi coordenada pelo jornalista Jotta Augusto, que é integrante da Academia Estanciana de Letras. Sendo que a palestra, foi proferida por José Ginaldo de Jesus, acadêmico da Academia Estanciana de Letras (AEL).

A pauta da reunião, que teve a explanação de José Ginaldo, trouxe os seguintes pontos: escolha do nome da Academia, escolha do Patrono Mor, formação da Comissão Administrativa; fundadora, presidente, vice-presidente, 1º secretário (a), diretor financeiro e assessor de Comunicação.

Da mesma forma, durante a reunião, aconteceu a explicação para a escolha da identidade visual, cores e iconografias simbólicas do município, para compor o Brasão e as demais insígnias da Academia.

O senhor Ginaldo, palestrou sobre a missão da Academia, lema em Português e Latim, definir local das reuniões presenciais, criação de cronograma de palestras e/ou mesas redondas (1 ou 2 no máximo) e a data prevista para o evento de instalação da ALLA.

Também houve na pauta, uma explicação para definir as categorias e números de membros para tomarem posse na cerimônia de instalação; Criação de Taxa voluntária ou obrigatória para pagar as despesas com os eventos e a organização da cerimônia de instalação.

Secretariada pela professora Adriana Ribeiro, presidenta da Academia Arauense de Literatura e Artes, essa primeira reunião contou com a participação de 19 neoacadêmicos. De acordo com informação, a próxima reunião será presencial, faltando confirmar o local.

Com apoio dos confrades Jotta Augusto, Ginaldo de Jesus, professora Adriana Ribeiro (Academia de Arauá), Domingos Pascoal (Academia Sergipana de Letras), Magno de Jesus (Academia de Letras de Estância), Ivan Leite (poeta e compositor), Acrísio Gonçalves (professor e escritor), padre Yure Ribeiro (Academia Cristinapolitana de Letras e Humanidades) entre outros, foi criada a Academia Luziense de Letras e Artes – ALLA.

Estiveram participando dessa primeira reunião: Josefa Felix (presidente da Academia de Literatura e Artes de Itabaianinha), os professores Jorge Luiz , César, Nilzete Conceição, Neilton Falcão, Robson (secretário de Educação do município), José da Paixão, Denilma (Flor), Igor e tantos outros.

Por Magno de Jesus