Municípios receberam mais de R$16 milhões em melhorias na rede elétrica

Obras foram realizadas em 2024 na área de concessão

A Energisa em Sergipe realizou a entrega de 1.200 obras na área de concessão no ano de 2024, somando um investimento de mais de R$ 82 milhões. As obras contemplam a instalação de equipamentos tecnológicos e melhorias na rede elétrica para a melhoria contínua do fornecimento de energia elétrica.

No pacote de obras, também estão contemplados o deslocamento da rede elétrica facilitando o acesso durante as manutenções preventivas e corretivas, a interligação de circuitos para permitir transferências agilizando a retomada do fornecimento de energia, implantação de tecnologias, a exemplo dos religadores, e melhorias e reformas na rede elétrica. As obras foram realizadas nos municípios da área de concessão da Energisa com destaque para Simão Dias, Itabaiana, Aracaju, São Cristovão, Nossa Senhora do Socorro e Gracco Cardoso.

“Foram realizadas várias obras importantes para a melhoria contínua do fornecimento de energia, além de implementação de tecnologias para o restabelecimento rápido do fornecimento de energia em situações emergenciais. São obras que visam garantir a disponibilidade de energia e conforto para os nossos clientes”, afirma o coordenador de Construção e Manutenção da Energisa Sergipe, Antônio Cleverton.

Também foram instalados equipamentos inteligentes nos municípios da Grande Aracaju, Sertão e região Central de Sergipe. Esses equipamentos permitem restabelecer o fornecimento de energia elétrica automaticamente em situações emergenciais.

Plano verão

Além das obras realizadas ao longo do ano, a Energisa também intensificou as ações de manutenção preventiva, principalmente, nos municípios do litoral sergipano que recebem turistas neste período. O plano já contemplou a execução de mais de 36.737 podas de árvores próximo à rede elétrica, mais de 13.252 mil estruturas passaram pelo processo de lavagem, eliminando, principalmente, a poluição natural da maresia, além da execução de mais de 10.409 serviços, incluindo substituição de conexões, isoladores e cruzetas.

