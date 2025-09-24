Municípios terão apoio do CONIVALES para aquisição de material didático escolar

O Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) anunciou a ampliação das compras compartilhadas realizadas entre os municípios consorciados e conveniados. A partir de 2026, além de medicamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e alimentação escolar, os municípios também poderão adquirir material didático por meio do consórcio.

A estimativa é de que o processo de aquisição seja iniciado ainda em 2025, garantindo a entrega dos kits escolares no início do ano letivo seguinte. Atualmente, 45 municípios integram o consórcio.

Para alinhar o elenco de itens, o consórcio promoveu, nesta terça-feira, 23, uma reunião com os secretários municipais de Educação. Inicialmente, foram sugeridos 33 itens, como mochilas, cadernos, lápis, canetas, entre outros materiais. Com as contribuições dos gestores, a lista foi ampliada para mais de 40 itens, com uma previsão de duas compras realizadas anualmente, para atender essa nova demanda.

Segundo o presidente do CONIVALES, Robson Martins, prefeito de Ilha das Flores, a ampliação é um passo estratégico para fortalecer a educação municipal. “Assim como já acontece com a alimentação escolar, em que os municípios chegam a economizar até 33% com a compra compartilhada, acreditamos que a aquisição de material didático também representará ganhos significativos. É economia de recursos, mas, sobretudo, mais qualidade para professores e alunos”, destacou.

O secretário de Educação de Monte Alegre de Sergipe, Cleuso de Freitas, relatou a experiência do município com a compra de alimentação escolar por meio do consórcio. Ele afirmou que, antes do CONIVALES, havia dificuldades constantes com fornecedores e interrupções no fornecimento. Hoje, de acordo com ele, a merenda escolar dispõe de uma variedade e regularidade no abastecimento.

“Agora nós estamos partindo para uma nova etapa, uma etapa que é um gargalo muito forte dentro da educação, que é o nosso material didático, o nosso material do dia a dia para nossos professores e alunos. Então, estamos aqui, mais uma vez, abraçando a causa. Eu acredito muito no CONIVALES, acredito muito na compra compartilhada”, relatou o secretário.

O superintendente do CONIVALES, Franklin Freire, reforçou que todos os processos de compra e licitação são realizados em sistema próprio, respeitando a legislação e a demanda de cada município. “Nosso compromisso é dar transparência e eficiência, garantindo que cada cidade receba exatamente aquilo que solicitou, no prazo adequado e com economia. A chegada do material didático consolida o papel do consórcio como ferramenta de fortalecimento da gestão municipal”, afirmou Franklin.

Por ASCOM/CONIVALES