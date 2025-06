Muribeca aposta nos jovens e consolida programa de estágio pioneiro em Sergipe

A Prefeitura de Muribeca reafirmou, nesta terça-feira (05), seu compromisso com a juventude ao realizar mais uma reunião com os novos aprovados do Programa Jovem Trabalho, em vigor desde 2021. O encontro aconteceu no prédio do Centro de Informação, Inovação e Tecnologia e marcou o início da jornada de dezenas de jovens trabalhadores muribequenses em estágios remunerados na administração municipal.

Idealizado pela gestão do prefeito Mário de Sandra, o programa foi um dos primeiros do estado a ofertar, de forma estruturada e por meio de seleção pública, vagas de estágio para estudantes do ensino médio e superior. Desde então, tem se consolidado como referência em Sergipe.

Os jovens selecionados atuarão em diferentes repartições da Prefeitura, vivenciando o ambiente de trabalho e adquirindo experiência prática em suas áreas de formação. A iniciativa combina oportunidade, formação cidadã e inclusão social, preparando a juventude muribequense para o mercado de trabalho.

“Desde 2021, criamos o Jovem Trabalhador Muribequense com o objetivo de abrir portas. Ver esses jovens iniciando suas trajetórias profissionais com apoio da gestão pública é emocionante e mostra que estamos no caminho certo. É uma aposta na educação, no protagonismo da juventude e no desenvolvimento de uma cidade mais justa e cheia de oportunidades.”, destacou o prefeito Mário de Sandra.

Texto e foto assessoria