MURIBECA ATRAI INVESTIMENTO: HIPER CARNES INICIA A CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO FRIGORÍFICO REGIONAL

Começam nesta quinta-feira (10) as obras do novo abatedouro frigorífico regional da Hiper Carnes em Muribeca, interior de Sergipe. O empreendimento será construído no povoado Camará e marca um novo ciclo de desenvolvimento econômico para o município, com geração de empregos, fortalecimento da agroindústria local e a solução de um problema histórico da região quanto ao abate.

A construção só foi possível graças a uma parceria com a Prefeitura de Muribeca, por meio do Programa das Zonas de Interesse Econômico — premiado pelo SEBRAE — e do programa municipal de desenvolvimento, que viabilizou a cessão do terreno e outros incentivos para a instalação da unidade. A iniciativa é fruto da gestão do prefeito @mariodesandra, que destacou o compromisso da administração municipal em atrair investimentos e promover oportunidades para a população.

“Muribeca vive um novo tempo. Estamos trazendo desenvolvimento, emprego e renda. A Hiper Carnes chega para somar com a nossa gente, e essa parceria representa o nosso esforço em fazer a cidade crescer com responsabilidade e planejamento”, afirmou o prefeito.

O projeto do frigorífico prevê capacidade para abater cerca de 300 animais por dia, entre bovinos, caprinos e suínos. A nova unidade deverá gerar aproximadamente 300 empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia local e beneficiando produtores da região.

A liberação da licença ambiental pela Adema foi o último passo para o início das obras, que agora seguirão em ritmo acelerado. A expectativa é de que o frigorífico esteja em funcionamento ainda este ano.

Com sede em Itabaiana, a hipercarnesaju é uma das empresas mais conhecidas do setor em Sergipe e aposta na expansão para Muribeca como parte da sua estratégia de crescimento no estado.

Por Assessoria