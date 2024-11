Muribeca não para de avançar: município é certificado com o Selo UNICEF de forma inédita

O município de Muribeca, situado a 75 km da capital Aracaju, foi certificado, pela primeira vez, com o Selo UNICEF, por meio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Esse reconhecimento foi alcançado graças às metas estabelecidas e cumpridas pela atual gestão, que se empenhou em construir e fortalecer políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, com ações integradas nas áreas de saúde, educação, proteção e assistência social.

Para o prefeito Mário de Sandra, a conquista reflete o compromisso e o trabalho desenvolvido pelo município. “Houve uma cooperação entre as Secretarias Municipais, um trabalho brilhante por meio da articulação do Selo, além da participação do Conselho Tutelar e principalmente das crianças e adolescentes do Núcleo de Crianças e Adolescentes (NUCA), essencial nessa nova conquista para todos os muribequenses,” ressaltou Mário.

Ainda segundo o prefeito, reeleito nas últimas eleições, Muribeca tem acumulado resultados positivos e premiações nos últimos anos. “Vale destacar que, neste ano, Muribeca alcançou o 7º lugar em qualidade de vida no Estado de Sergipe, conforme o Índice de Progresso Social – Brasil (IPS Brasil) 2024. Também fomos reconhecidos pelo Sebrae com o prêmio de prefeitura empreendedora, entre outros. Realizamos investimentos expressivos em educação, saúde e, principalmente, na assistência social, com foco naqueles que mais necessitam do apoio do poder público,” concluiu o prefeito.

Texto e foto: Genison Balbino