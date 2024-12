MURIBECA RECEBERÁ R$ 23 MILHÕES EM INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO COM CRECHE E COLÉGIO MODERNO

O Governo do Estado de Sergipe e a Prefeitura de Muribeca confirmaram a realização de duas grandes obras que prometem transformar a educação no município a partir de 2025.

Entre os projetos estão a construção da primeira creche municipal, por meio do programa Apoio aos Municípios para Expansão da Educação Infantil (AMEEI), e a edificação do novo e moderno Colégio Estadual Almirante Barroso.

Esses investimentos, somando cerca de R$ 23 milhões, representam um marco no fortalecimento da educação local e na garantia de um futuro promissor para a juventude de Muribeca.

A creche, no modelo Tipo 01, contará com capacidade para atender 300 crianças, totalizando um aporte de R$ 5 milhões, Já o novo Colégio Estadual Almirante Barroso terá um projeto ambicioso: serão 24 salas de aula, quadra poliesportiva e estrutura para ensino integral, com recursos estimados em R$ 18 milhões.

Para viabilizar essas obras, a Prefeitura de Muribeca está providenciando a doação do terreno. Após análise, o espaço escolhido foi o terreno do campo da Associação Santa Cruz, devido à sua localização estratégica e conveniência para a comunidade.

O prefeito Mário de Sandra destacou a importância das obras e a relevância dessa decisão para o município. “Estamos falando da melhoria da educação da nossa juventude e de um investimento de cerca de R$ 23 milhões. O interesse público é claro nesta questão, e o diálogo com a diretoria do time ocorre há quase dois anos, buscando a solução mais justa e equilibrada”, afirmou.

O prefeito reforçou ainda que o foco da gestão está no bem coletivo e que há disposição para dialogar com a associação em relação à compensação. “Se a associação optar por uma indenização financeira, os valores serão debatidos dentro das condições do município. Se preferirem um campo novo, a gestão está disposta a viabilizar essa alternativa. Só não negociaremos com o futuro dos nossos jovens, nem colocaremos interesses privados à frente do interesse público”, concluiu.

A decisão da Prefeitura reflete a prioridade em colocar os investimentos na educação acima de interesses individuais, fortalecendo o desenvolvimento coletivo e assegurando o bem-estar das novas gerações.

