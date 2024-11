Museu Afro-Brasileiro será reaberto nesta quarta em Laranjeiras

Nesta quarta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), promove, às 18h, a reinauguração do Museu Afro-Brasileiro de Sergipe, em Laranjeiras, após período de revitalização do espaço. A programação contará com apresentações culturais dos grupos Populart e Maculelê de Laranjeiras, show musical do artista Vitor Santana, e a premiação do Concurso Poesia Negra Estudantil.

Criado em 1976 com o propósito de preservação da história do povo afro-laranjeirense, o Museu Afro-Brasileiro de Sergipe está instalado em um sobrado do século XIX que pertenceu à família Brandão. O acervo inclui objetos de transporte, utensílios como pilões, vestimentas religiosas e de época, além de peças históricas utilizadas para castigos e torturas das pessoas escravizadas. O museu impressiona pela originalidade de suas peças e pelo valor histórico que carrega.

Roda de conversa

As atividades começam pela manhã, às 9h, com uma roda de conversa intitulada “Novembro Negro”, no Centro de Criatividade, localizado ao entorno da Maloca, o primeiro quilombo urbano de Sergipe e o segundo do Brasil, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Aracaju.

A conversa será mediada por Grazzy Coutinho e abordará temas sociais e culturais relacionados à ancestralidade, à luta pela igualdade racial e empreendedorismo, com participação de Severo D’Acelino, Rosália Costa, Alan de Xangô, Carlos Henrique (Niquiba) e do professor Roberto.

Foto ASN